“Pensate alla sicurezza dei bambini”. In auto e non solo. La giornata è promossa dall’associazione “2Nove9” di Camparada con la Cri area Nord Milanese. Verranno affrontati i temi delle manovre salvavita pediatriche e del corretto trasporto dei bambini in auto.

Negli ultimi mesi l’associazione “2Nove9” di Camparada ha elaborato contenuti innovativi per la salvaguardia dei bambini in auto, contenuti rivolti ad una didattica emozionale che verranno presentati per la prima volta proprio sabato 5 settembre a Cormano, per poi essere esportati nelle restanti regioni di Italia.

Ricordiamo che il sodalizio del piccolo paese brianzolo, che aiuta le vittime di incidenti stradali ma è impegnato moltissimo anche nel campo della prevenzione, sempre in quest’ambito ha promosso il «Progetto Tommy», che viene portato avanti di concerto con la Polizia stradale. Un’iniziativa avviata a seguito del decesso di un bimbo di 4 anni a Monza, perché non correttamente trasportato in auto.

Sempre sabato, sottolinea il presidente dell’associazione Roberto Cancedda a nome di tutti i soci “capiremo se la tua auto è in grado di garantire la sicurezza di tuo figlio durante il suo trasporto e ti aiuteremo a comprendere qual è la tua soglia di percezione del pericolo in strada o quali sono i reali pericoli spesso sottovalutati”.

Un’iniziativa importante che vede proseguire la collaborazione tra Croce Rossa Comitato Area Nord Milanese, Polizia Stradale sezione di Milano e “2Nove9”, attraverso l’organizzazione di un incontro che ha proprio per tema la Sicurezza e i bambini e che affronterà anche l’argomento delle manovra salvavita pediatriche, con lezione informativa gratuita.