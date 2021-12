Pensava di passare e invece si sbagliava: furgone resta incastrato sotto il ponte di Villa Raverio

A Besana

Per liberare il mezzo sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco di Seregno

Pensava di passare, invece si sbagliava, e di grosso anche. Disavventura per l'autista di un furgone che ieri mattina, venerdì 17 dicembre 2021, è rimasto incastrato sotto il ponte ferroviario di Villa Raverio, frazione di Besana in Brianza.

Camion incastrato sotto il ponte

Erano circa le 11 e l'autista stava percorrendo via Matteotti dall'incrocio con via Rivabella. Dopo aver passato il cimitero della frazione di Villa, giunto davanti al ponte ha tirato dritto, non tenendo conto dell'altezza del furgone che guidava, superiore ai 3 metri consentiti dal sottopasso ferroviario. E' rimasto così incastrato.

Pompieri al lavoro

Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Seregno. I pompieri hanno lavora per una mezz'ora per liberare il sottopasso ferroviario dal furgone incastrato. Un errore di calcolo che è costato anche qualche imprecazione ai diversi altri automobilisti in transito lungo via Matteotti, costretti a deviare il percorso.