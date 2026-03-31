Pensionato investito in via Trieste, è grave. L’incidente è avvenuto questa mattina, martedì, in via Trieste

Investito in via Trieste

Un anziano di 81 anni è stato investito in via Trieste ed è finito in ospedale in codice rosso. L’incidente è avvenuto al quartiere Villaggio dei Giovi a Limbiate questa mattina, martedì 31 marzo, intorno alle 8,20 all’altezza dell’intersezione con via Regolo.

Portato al Niguarda in gravi condizioni

Dopo il forte impatto con un veicolo le condizioni del pensionato sono sembrate subito molto gravi: per soccorrerlo sono intervenute in codice rosso un’ambulanza della Croce Viola di Cesate e l’auto medica. L’81enne è stato quindi trasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. Le Forze dell’Ordine si sono occupate dei rilievi del sinistro e stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica