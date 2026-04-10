Pensionato trovato morto in casa: il corpo scoperto dopo settimane

Era morto da settimane e nessuno se n’era accorto fino a quando i vicini hanno avvertito un forte odore provenire dalla sua casa: un pensionato è stato trovato senza vita, questo pomeriggio, in via Mameli a Giussano.

A dare l’allarme i vicini

Viveva da solo il pensionato trovato morto venerdì pomeriggio in via Mameli. L’uomo, classe 1958, sembra fosse deceduto da diverse settimane, ma nessuno se ne sarebbe accorto. Solo i vicini sentendo un forte odore provenire dalla sua abitazione si sono preoccupati e hanno allertato il 112.

Carabinieri in via Mameli

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione di Giussano e l’ambulanza. I militari, entrati nell’abitazione, hanno rinvenuto il cadavere. Il pensionato era morto da giorni nella totale solitudine.