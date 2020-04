Pensioni di maggio., ecco quando verranno pagate. Il 27 aprile riapriranno al pubblico dal lunedì al sabato 39 uffici postali a Monza e provincia, 8 di questi estenderanno l’orario tutti i giorni fino alle 19.05.

Pensioni di maggio, ecco quando verranno pagate

Negli uffici di Monza e Brianza si inizia a pagare il 27 aprile. Tante novità per l’occasione: nuove aperture pomeridiane e normalizzazione dell’orario al pubblico di 39 Uffici postali.

Le pensioni del mese di maggio verranno accreditate il 27 aprile per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dagli Atm Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti, nell’Ufficio postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal seguente calendario:

I cognomi:

dalla A alla B lunedì 27 aprile

dalla C alla D martedì 28 aprile

dalla E alla K mercoledì 29 aprile

dalla L alla P giovedì 30 aprile

dalla Q alla Z sabato mattina 2 maggio

Nuove aperture degli Uffici postali brianzoli

Per andare incontro alle esigenze della clientela migliorando la facilità di accesso e garantendo il valore della capillarità, da lunedì 27 aprile riapriranno al pubblico dal lunedì al sabato 39 uffici postali a Monza e provincia, 8 di questi estenderanno l’orario tutti i giorni fino alle 19.05. Riaprirà al pubblico anche l’ ufficio postale di Triuggio precedentemente chiuso a scopo precauzionale durante l’emergenza Covid 19.

Poste Italiane ricorda inoltre che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

I pensionati sono invitati ad entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

I nuovi orari per il ritiro delle pensioni

CESANO MADERNO Riapertura a doppio turno

DESIO Riapertura a doppio turno

BRUGHERIO Riapertura a doppio turno

LISSONE Riapertura a doppio turno

MEDA Riapertura a doppio turno

MONZA Riapertura a doppio turno

SEREGNO Riapertura a doppio turno

VILLASANTA Riapertura a doppio turno

CARATE BRIANZA Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

BOVISIO MASCIAGO Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

DESIO 1 Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

CAMNAGO Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

LIMBIATE 1 Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

MISINTO Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

MUGGIO’ 1 Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

BARUCCANA Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

AICURZIO Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

BERNAREGGIO Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

BURAGO DI MOLGORA Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

BUSNAGO Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

CAPONAGO Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

COLNAGO DI CORNATE Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

CORNATE D’ADDA Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

MEZZAGO Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

RONCELLO Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

SULBIATE Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

ARCORE Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

BESANA BRIANZA Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

VILLA RAVERIO DI BESANA Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

BIASSONO Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

CARNATE Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

LESMO Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

MACHERIO 1 Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

MEDA 1 Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

MONZA 2 Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

USMATE Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

VEDANO AL LAMBRO Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

VERANO BRIANZA Riapertura su tutti i giorni della settimana (prima a giorni alterni)

TRIUGGIO 1 Riapertura a giorni alterni (prima chiuso)

