Per andare al bar usa il Green pass di un altro: denunciato

Doppia irregolarità

L'uomo oltre a essere denunciato per sostituzione di persona è risultato anche irregolare

Evidentemente la voglia di bere era così impellente che non ha esitato ad appropriarsi del Green pass di un'altra persona: peccato che è stato beccato e denunciato

La voglia tremenda di andare al bar

L'intervento degli uomini della Questura guidata da Marco Odorisio è scattato lunedì 7 marzo a Limbiate dove personale della Questura di Monza e della Brianza, assieme ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della Polizia Locale di Limbiate, ha svolto mirati controlli nelle aree cittadine, come via dei Mille, via Leonardo da Vinci, nonché in locali pubblici e aree verdi, oggetto di segnalazioni da parte della cittadinanza per di situazioni di degrado e disagio.

Nel corso dei servizi, finalizzati anche al rispetto della normativa anti Covid, sono state controllate 44 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, e 3 esercizi pubblici. Due persone sono state sorprese all’interno di locali pubblici prive di Green Pass e, pertanto, sanzionate a livello amministrativo.

La vicenda più curiosa

Un albanese è stato denunciato per il reato di Sostituzione di Persona avendo impiegato per accedere ad un bar il Green Pass di un’altra persona. Dal momento che è risultato anche irregolare, è stato accompagnato in Questura, ove saranno eseguiti, a cura dell’Ufficio Immigrazione, gli accertamenti necessari all’adozione di un provvedimento di espulsione.