L'incidente

Attimi di paura poco prima di mezzogiorno e mezza in via Battisti ad Arcore.

Per evitare una macchina, automobilista finisce contro il marciapiede e si ribalta

Secondo una prima ricostruzione della dinamica la Fiat 500, con alla guida una donna di 69 anni, procedeva lungo via Battisti - la strada che collega Vimercate ad Arcore - verso il centro cittadino. Improvvisamente l'automobilista si è trovata la strada "sbarrata" da una Mercedes, che con tutta probabilità non si è accorta della vettura che arrivava, ed è uscita dal parcheggio posto alla sinistra della strada immettendosi sull'arteria in direzione Arcore.

La 69enne per evitare l'impatto con l'altra vettura sbucata all'improvviso, ha sterzato andando a sbattere contro il marciapiede. L'auto dopo l'urto si è anche ribaltata.

I soccorsi

Immediatamente sono scattati i soccorsi. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto l'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso. Nel frattempo sono giunti ad Arcore anche i Vigili del fuoco che hanno liberato la donna dall'abitacolo affidandola poi alle cure degli operatori del 118. Il personale di soccorso ha fortunatamente escluso gravi conseguenze per la 69enne che è stata trasportata in codice verde al San Gerardo per tutti gli accertamenti del caso.

I rilievi del sinistro sono invece stati affidati agli agenti della Polizia locale di Arcore.