Per il vento a Meda cade un semaforo

Al Polo

I residenti hanno immediatamente allertato la Polizia Locale.

A causa delle forti raffiche di vento, questa mattina, lunedì 7 febbraio 2022, a Meda è caduto un semaforo.

Semaforo caduto per il vento al Polo

Le folate di vento hanno abbattuto l'impianto semaforico in via Tre Venezie, all'altezza di via Ticino. I residenti hanno immediatamente allertato la Polizia Locale.