Per proteggere il suo cane viene morsa da un Akita: 56enne in ospedale

Ha cercato di proteggere il suo barboncino ed è stata morsa a un braccio da un Akita americano: in ospedale una 56enne residente a Meda.

Un Akita esce dal cancello e scappa

E’ successo venerdì 4 agosto 2023 intorno alle 18 in piazza Cavour. In base a quanto è stato ricostruito, l’Akita, di proprietà di una medese che al momento è in vacanza, era affidato al nipote della donna, residente in vicolo Rho. Non appena l’uomo ha aperto il cancello di casa per andare a buttare la spazzatura il cane è scappato e si è messo a correre verso la vicina piazza Cavour.

Per proteggere il suo cane una 56enne viene aggredita

Qui una medese stava passeggiando con il suo barboncino e non appena ha visto arrivare l’Akita istintivamente ha preso in braccio il cagnolino per proteggerlo, temendo potesse essere aggredito. E invece l’Akita ha aggredito lei, mordendola a un braccio. Il nipote della proprietaria si era messo a rincorrere il cane, ma non è riuscito a fermarlo prima che si avventasse sulla signora.

Sul posto Polizia Locale e ambulanza

Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Locale, per gli accertamenti del caso, oltre a un’ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense, i cui sanitari hanno prestato le prime cure alla donna, per poi trasferirla in codice verde all’ospedale di Carate Brianza. Gli agenti hanno allertato anche il dipartimento veterinario dell’Ats Brianza.