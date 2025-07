Per soccorrere un gatto un pompiere finisce in ospedale

In via Puccini

Intervento dei Vigili del Fuoco per recuperare l'animale dalla balaustra delle scale al quarto piano di un condominio.

Per soccorrere un gatto salito sulla balaustra delle scale al quarto piano di un condominio, un pompiere è finito in ospedale. E' successo nella mattinata di oggi, sabato 26 luglio 2025, in via Puccini a Seregno.

Intervento dei pompieri per salvare un gatto

A chiamare i Vigili del Fuoco, secondo quanto è stato possibile ricostruire, sarebbe stata una donna residente nel condominio al civico 21, preoccupata per un gatto salito sulla balaustra delle scale, situate all'esterno del complesso. Pensando che l'animale fosse in difficoltà e non riuscisse a scendere, ha allertato i pompieri, prontamente accorsi dal distaccamento cittadino.

Il gatto si è lanciato, il pompiere è scivolato dalle scale

Alla vista dei pompieri, il felino, nonostante avesse tutto lo spazio per scendere in sicurezza, si è lanciato dal quarto piano ed è finito a terra. Nello scendere le scale, bagnate a causa della pioggia di stamattina, un Vigile del Fuoco è scivolato e ha sbattuto la schiena.

Allertati il Fusi di Lissone e il 118

E' stato richiesto l'intervento del 118 e in via Puccini è giunta un'ambulanza di Seregno Soccorso. Il pompiere è quindi stato trasportato in ospedale in codice verde per accertamenti. Per soccorrere il gatto è invece stato allertato il personale del canile e gattile Fusi di Lissone.