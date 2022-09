Per un guasto al condizionatore divampa l'incendio in casa

Un guasto a un piccolo condizionatore ha fatto divampare un incendio in un'abitazione a Seregno: salva l'anziana coppia che vive nella casa con il figlio 55enne

Incendio in casa

L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte e mezza di martedì 6 settembre quando una pattuglia dei Carabinieri del Radiomobile, uomini e mezzi del 118 e i Vigili del Fuoco sono intervenuti in viale Pasubio di Seregno per un incendio in un’abitazione dove vive una coppia composta da un 85enne e una 76enne insieme al figlio 55enne. Secondo gli accertamenti compiuti dalle Forze dell'ordine a far divampare le fiamme è stato il malfunzionamento di un condizionatore portatile. Fortunatamente il tempestivo intervento dei soccorritori ha circoscritto il rogo e la famiglia non ha riportato ferite, anche se i suoi componenti sono stati lo stesso portati per controlli in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. L'abitazione è stata posta in sicurezza dai Vigili del Fuoco di Seregno e Desio che hanno domato le fiamme.