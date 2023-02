Perde il controllo dell'auto e finisce sui binari

Perde il controllo della sua auto mentre è alla guida e finisce con la vettura sui binari: l'episodio è avvenuto in via Confalonieri a Seveso.

Con l'auto sui binari

E' accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 16 febbraio, a Seveso in via Confalonieri. Una donna di 41 anni, residente in città, ha perso il controllo della sua vettura, una Nissan Qashqai. La sevesina proveniva da via Volta e, dopo aver attraversato l'incrocio, ha perso il controllo dell'auto, sfondando la barriera e finendo sui binari che costeggiano via Confalonieri. L'episodio si è verificato attorno alle 18.15. Fortunatamente nessun treno in quel momento stava transitando lungo la tratta.

Sul posto Carabinieri e Polizia Locale

Sul posto sono intervenuti immediatamente Carabinieri e Polizia Locale, ma anche tanti cittadini che hanno assistito alla scena e hanno subito prestato un primo soccorso alla donna, in attesa dell'arrivo di un'ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca. La donna è stata poi trasportata in ospedale in codice giallo. L'incidente ha causato problemi al traffico dell'isolato, bloccandolo fino alle 19. Inevitabili anche le ripercussioni sul traffico ferroviario, con treni in ritardo anche di 40 minuti.