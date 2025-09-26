Perde il controllo dell’auto e finisce contro una vettura in sosta

Incidente in via Monte Rosa a Seregno: un 61enne ha perso il controllo dell’auto, che è finita contro una vettura in sosta.

Perde il controllo dell’auto

Incidente questa mattina, venerdì 26 settembre, intorno alle 6.40 in via Monte Rosa. Un seregnese di 61 anni con l’auto, proveniente da via San Vitale, viaggiava in direzione di via Verdi: all’improvviso, all’altezza del civico 12, ha perso il controllo del veicolo, che è finito contro una vettura in sosta al margine della corsia di marcia. A causa del violento impatto, quest’ultima è finita contro un altro mezzo parcheggiato.

Seregnese 61enne in ospedale

Sul posto sono giunti il personale del 118 con l’ambulanza di Seregno Soccorso e i Carabinieri dell’aliquota Radiomobile per rilevare il sinistro. All’arrivo dei soccorritori il conducente dell’auto che ha provocato la collisione era cosciente e collaborante. Ai militari dell’Arma M. L. ha riferito di aver avuto un colpo di sonno. Per accertamenti l’automobilista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Pio XI di Desio. Gravi i danni materiali dell’impatto.