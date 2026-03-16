Perde detriti di cantiere e danneggia auto in sosta: multato camionista. La Polizia Locale è risalita al mezzo grazie alle telecamere di videosorveglianza

La perdita di materiale

Un’auto in sosta danneggiata a causa dei detriti caduti da un camion in transito a Bovisio Masciago. Nel pomeriggio di venerdì della scorsa settimana, il grosso mezzo, di proprietà di un’azienda con sede a Seregno, ha iniziato a perdere materiale, a causa dell’attraversamento pedonale rialzato, mentre svoltava a destra in via Roma dopo aver aver percorso corso Italia. Alla guida dei camion c’era un autista romeno di 43 anni residente a Desio.

Auto in sosta danneggiata

Qualche frammento però ha centrato una Mercedes in sosta. A bordo c’era il proprietario, un bovisiano di 66 anni, che ha subito sceso dalla vettura cercando di richiamare l’attenzione del conducente del camion ma senza riuscirci, quindi ha chiesto aiuto a un agente Polizia Locale che ha fermato poco dopo.

Indagini e multa

Grazie al sistema di videosorveglianza del territorio gli operatori del comando sono riusciti a risalire al camion e poco dopo, il titolare dell’azienda è giunto sul posto col conducente. La Polizia Locale ha quindi emesso una multa di 42 euro per la perdita dei detriti e di 87 euro perché, dopo aver centrato l’auto, l’autista non si è fermato per dare le sue generalità.