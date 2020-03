Perde il controllo, auto si schianta contro una recinzione FOTO

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro una recinzione. Singolare incidente avvenuto poco prima delle 13 di oggi, domenica, a Concorezzo. Protagonista un uomo di 46 anni alla guida di una Opel.

Proprio di fronte alla caserma dei Carabinieri

L’uomo viaggiava lungo via Ozanam. Giunto all’altezza dell’incrocio con via Pio X, proprio di fronte alla caserma dei Carabinieri, al momento di effettuare la svolta a destra, ha perso il controllo del mezzo. L’auto ha quindi proseguito dritta la sua scorsa andando a schiantarsi contro la recinzione di un condominio posto all’angolo tra via Ozanam e via Pio X.

Volante bloccato

Sul posto si sono portati immediatamente i Carabinieri, usciti dalla caserma attirati anche dal grande botto, un’ambulanza di Avps Vimercate e un’autopompa dei Vigili del fuoco volontari di Vimercate. L’uomo, dolorante, è stato caricato sull’ambulanza. Avrebbe riferito di aver provato a svoltare ma il volante non avrebbe risposto al comando. Per lui, comunque, solo lievi ferite. E’ stato trasferito all’ospedale di Vimercate.

Danni ingenti

Ingenti i danni all’automobile e alla recinzione del condominio, parzialmente abbattuta.

