Perde il controllo del mezzo pesante e fa un frontale: tre persone soccorse. L’incidente è avvenuto questa mattina a Cesano Maderno, in via Manzoni, al confine con Desio. Nessuno fortunatamente ha riportato serie conseguenze.

Disagi al traffico questa mattina, venerdì 23 aprile, al confine tra Desio e Cesano Maderno. Intorno alle 8.30 si è infatti verificato un incidente all’altezza di via Manzoni, che ha coinvolto più mezzi.

In base a quanto è stato possibile ricostruire fino a questo momento l’autista di un mezzo pesante che stava transitando da Desio verso Cesano avrebbe perso, per cause ancora da chiarire, il controllo del camion finendo sulla carreggiata opposta e scontrandosi frontalmente con una vettura che procedeva in senso opposto di marcia. Nel sinistro sono rimaste coinvolte anche altre due auto e una bicicletta.

I soccorsi

Tre le persone soccorse: si tratta di due donne di 32 e 36 anni e di un uomo di 55. A prestare le prime cure sul posto sono stati i volontari di Seregno soccorso e la Croce verde di Lissone. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato serie conseguenze. Le ambulanze sono infatti ripartite in codice verde.

Qualche disagio invece per la viabilità cittadina. Per consentire i soccorsi e i rilievi, svolti dagli agenti di Polizia locale di Desio, è stato necessario chiudere la strada, particolarmente trafficata nelle prime ore della giornata.