Perde il controllo della macchina e si schianta contro un muro

Ha perso il controllo della propria macchina e si è schiantato contro un muro. Grande paura nella notte venerdì e sabato a Bernareggio, dove in via Cristoforo Colombo è atterrato anche l'elicottero: fortunatamente le condizioni del conducente non sono gravi.

Schianto a Bernareggio

L'allarme è scattato poco dopo le 23.30. Da una prima ricostruzione pare che l'uomo, un 54enne residente in paese, abbia fatto tutto da solo. Per ragioni ancora da chiarire ha perso il controllo dell'auto, è salito su un marciapiede e ha terminato la propria corsa contro un muro di recinzione.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto è immediatamente intervenuta la macchina dei soccorsi. I Vigili del fuoco del comando di Monza, con cesoie e divaricatore, hanno rimosso la portiera liberando il conducente dalle lamiere del veicolo per garantire le prime cure al ferito. In via Colombo si sono portate un'ambulanza, un'automedica e anche l'elisoccorso decollato da Como.

Non è in pericolo di vita

Inizialmente le condizioni dell'uomo sono apparse gravissime, ma fortunatamente l'allarme è rientrato con il trasporto all'ospedale di Lecco, avvenuto in codice giallo. Preso in cura dal personale medico, non è in pericolo di vita, anche le sue ferite non sono di poco conto dato il violentissimo impatto contro il muro.