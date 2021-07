Paura nella notte per un incidente avvenuto in via Pacinotti. Un giovane di 28 anni si è ribaltato con l'auto, fortunatamente senza riportare conseguenze.

Perde il controllo della vettura e si ribalta: 28enne illeso

Il sinistro è avvenuto intorno alle 4. Il 28enne, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato proprio all'altezza della rotonda. Sul posto si sono immediatamente portati i soccorsi in codice rosso: i volontari della Croce bianca di Biassono hanno fortunatamente escluso conseguenze per il conducente uscito praticamente illeso dall'auto grazie all'aiuto dei Vigili del fuoco.