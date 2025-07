Perde il controllo dell'auto alla rotonda e finisce nella floricoltura

Grande paura

Alla guida del mezzo, che ha abbattuto la recinzione, una 21enne; la giovane è stata portata in ospedale con ferite fortunatamente non gravi.

Ha perso il controllo dell'auto, all'altezza della rotonda, ed è finita dritta dentro la proprietà di una floricoltura, abbattendo la recinzione.

L'incidente ad Agrate

Si è temuto in un primo momento il peggio per la giovane protagonista dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 luglio, ad Agrate Brianza.

Ha perso il controllo all'altezza di una rotonda e ha abbattuto la recinzione

E' accaduto attorno alle 15.30 lungo via Lecco, all'altezza dell'intersezione con via Dante. Secondo una prima ricostruzione la conducente, una 21enne residente ad Agrate, viaggiava lungo via Lecco, alla guida di una "Matiz", in direzione di Vimercate. Giunta all'altezza della rotonda con via Dante, per cause da accertare, ha perso il controllo dell'auto, che ha sbandato ed è finita dritta contro la recinzione della Floricoltura Radaelli che si affaccia proprio sulla rotonda. Un impatto molto violento, con conseguente abbattimento della recinzione.

Si è temuto il peggio

In un primo momento per la 21enne si sono temute conseguenze molto serie. Tra i primi a soccorrerla, naturalmente, i titolari della Floricultura che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto anche i Vigili del fuoco

Poco dopo sul posto sono giunte un'automedica e un 'ambulanza in codice rosso. Seguite poi da una pattuglia della Polizia locale e da due mezzi dei Vigili del fuoco.

Ferite lievi, danni ingenti

Le condizioni della giovane sono poi apparse fortunatamente meno gravi. E' stata caricata sul mezzo di soccorso e trasferita in codice verde all'ospedale di Vimercate. Ingenti i danni causati alla recinzione e all'automobile.

La scena