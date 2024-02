Tanto spavento ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per il 19enne di Busnago alla guida dell'auto che è finita ribaltata nel primo pomeriggio di oggi in via Rio Vallone a Mezzago. Insieme a lui viaggiava in auto anche un giovane di 16 anni, rimasto illeso.

Perde il controllo dell'auto che finisce ribaltata: paura per due giovanissimi

L'incidente è avvenuto intorno alle 14.20 lungo la strada interna che collega Mezzago a Cornate d'Adda. Il giovane 19enne alla guida, stando ad una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo dell'auto per motivi ancora da accertare. Il mezzo è così finito ribaltato lungo la carreggiata.

I soccorsi sono stati allertati tempestivamente: sul posto in codice rosso si è precipitata un'ambulanza, oltre agli agenti della Polizia locale del corpo Brianza Est. Fortunatamente nessuno degli occupanti della vettura ha riportato serie conseguenze: l'ambulanza ha infatti lasciato il luogo del sinistro in codice verde.

In prossimità dell'incidente, soprattutto per chi proviene da Cornate, si registrano code in direzione Mezzago.