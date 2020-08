Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, paura per un 22enne SIRENE DI NOTTE

Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: paura per un 22enne. L’incidente è avvenuto questa notte, a Lesmo, intorno all’1.30.

Nottata tutto sommato tranquilla

Nottata tutto sommato tranquilla per i soccorritori brianzoli. L’intervento più siginificativo si è reso necessario a Lesmo, intorno all’1.30. Un ragazzo di 22 anni, infatti, ha perso il controllo della sua auto, andando a sbattere rovinosamente in via Monti 43. Il giovane è stato soccorso in codice giallo dai sanitari di Vimercate: nel corso dell’intervento fortunamente le condizioni di salute del 22enne sono andate migliorando e il codice è stato derubricato a verde. Il ragazzo è stato comunque trasportato all’ospedale di Vimercate per accertamenti. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Monza, impegnati a stabilire la dinamica del sinistro. Doppio intervento, infine, dovuto a due intossicazioni etiliche. La prima si è verificata pochi minuti prima di mezzanotte ad Arcore, in via San Carlo. Un giovane di 27 anni ha decisamente esagerato con l’alcol, venendo soccorso in codice giallo dai sanitari di Vimercate. Al termine dell’intervento il 27enne è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Vimercate. Intervenuti sul posto anche i Carabinieri di Monza. La seconda intossicazione etilica della notte si è verificata proprio a Monza, in via San Gerardo. Protagonista un 44enne, soccorso in codice verde.

