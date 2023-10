Perde il controllo dell'auto e finisce nel giardino di un'abitazione

Ha perso il controllo dell'auto ed è finito dentro il giardino di un'abitazione. E' successo ieri sera, giovedì 26 ottobre, a Usmate Velate, in via Mongorio: a essere soccorso è stato un 46enne che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

Con l'auto nel giardino di una casa

L'allarme è scattato poco prima delle 10. Per cause ancora da chiarire, il 46enne è finito con la sua Lancia "Ypsilon" dentro il giardino di un'abitazione in via Mongorio, in località Velate, abbattendo recinzione e le piante che ha trovato sul suo cammino. Sul posto è intervenuta un'ambulanza per soccorrere il conducente, lievemente ferito e successivamente trasferito all'ospedale di Merate.

Sul posto i Vigili del fuoco

In via Mongorio sono intervenuti anche i Vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Vimercate per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Alle Forze dell'ordine, ora, il compito di fare chiarezza su quanto accaduto e accertare le eventuali responsabilità.