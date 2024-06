Perde il controllo dell'auto e investe un uomo: è gravissimo

Gravissimo investimento questa mattina, giovedì 13 giugno, in frazione Peregallo di Lesmo: sul posto due ambulanze, un'automedica e persino l'elisoccorso.

Grave investimento a Lesmo: arriva anche l'elisoccorso

Il sinistro è avvenuto lungo via Carlo Maria Maggi, la strada provinciale tra Lesmo e Arcore. La vittima è un uomo di 72 anni, investito da un'auto all'altezza dell'intersezione con via Caglio. Le sue condizioni sono gravissime ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Nei campi di via Modigliani è atterrato anche l'elisoccorso.

Dinamica al vaglio

Sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri che stanno cercando di fare chiarezza sull'accaduto. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che l'auto, una Honda proveniente da Arcore, abbia perso il controllo, invadendo la corsia opposta e finendo dritta nel parcheggio antistante i negozi di via Maggi investendo il pedone che stava passeggiando sul marciapiede. L'uomo fortunatamente sarebbe cosciente, ma il quadro clinico resta comunque molto delicato.