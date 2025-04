Ha perso il controllo della propria auto, ha invaso la carreggiata opposta e ha urtato altre due macchine (di cui una parcheggiata) prima di terminare la propria corsa contro la saracinesca di un negozio. Questa la dinamica dell'incidente avvenuto a Bernareggio nella notte di giovedì.

Perde il controllo dell'auto e provoca una maxi carambola

Se la sono cavata con un grande spavento e qualche ferita fortunatamente non grave i tre uomini che lo scorso giovedì sera hanno provocato un incidente in via Matteotti. I tre, due 48enni e un 46enne, si stavano dirigendo verso il centro paese quando, all’altezza del negozio "La Clinica dell’Orologio", hanno perso il controllo dell’auto finendo fuori strada causando una maxi carambola.

Tre auto coinvolte

Il veicolo ha infatti urtato un'auto in transito, poi il marciapiede, sbattendo persino contro una Lancia parcheggiata sulla via prima di finire la propria corsa contro i paletti posti a protezione delle vetrine del negozio, le cui serrande hanno comunque subito importanti danni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della stazione di Bernareggio, i Vigili del fuoco con un'autopompa da Vimercate e i sanitari del 118.

Tre uomini feriti

Dopo le prime cure sul posto gli occupanti della Bmw sono stati trasportati in codice giallo al San Gerardo di Monza: nonostante il gran botto, nessuno ha riportato ferite gravi. Rilievi e indagini sono ora in capo alle Forze dell’ordine.