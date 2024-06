Perde il controllo dell'auto e si ribalta: 28enne in ospedale

Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, un 28enne di Cesano Maderno al volante di un'auto ha perso il controllo ed è finito fuori strada. L'auto ha abbattuto due cartelli stradali e quindi si è ribaltata. Il conducente è riuscito a uscire da solo dall'abitacolo.

Perde il controllo dell'auto e si ribalta

E' successo questa mattina, intorno alle 7, in via Trento di Cassina Savina, all'altezza dell'attraversamento pedonale. L'uomo, che vive poco distante dal luogo del sinistro e stava andando a lavoro, all'improvviso ha perso il controllo dell'auto. Miracolato un pedone, un altro residente della zona, che aveva appena attraversato le zebre. "Ho sentito il botto appena arrivato dall'altro lato della strada - spiega l'uomo, che ha allertato i soccorsi - Mi tremano ancora le gambe se penso a cosa sarebbe potuto succedermi".

Trasportato al San Gerardo di Monza

Il 28enne, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Desio, in codice giallo. Sul posto, in un primo momento, i Carabinieri, che poi hanno passato il testimone alla Polizia Locale. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un'autopompa per mettere in sicurezza l'automobile.