Perde il controllo dell’auto e si ribalta: 67enne finisce in ospedale. L’incidente è avvenuto ieri sera, giovedì 8 aprile, a Limbiate.

Perde il controllo dell’auto e si ribalta

Erano circa le 23.30 quando è scattata la chiamata ai soccorsi: sul posto, in via Leone Tolstoj all’altezza del civico 89, in corrispondenza della rotonda all’incrocio con via Lombardia, sono arrivati prontamente i soccorritori della Croce Bianca di Cesano, l’automedica, i Vigili del fuoco del distaccamento di Bovisio Masciago e i Carabinieri della compagnia di Desio.

In base ad una prima ricostruzione il conducente, un uomo di 67 anni, per cause ancora da chiarire avrebbe perso il controllo dell’auto che è finita sottosopra. Inizialmente le condizioni del 67enne sono apparse molto gravi tanto che l’intervento del 118 è scattato in codice rosso. Fortunatamente dopo gli accertamenti sul posto le condizioni dell’uomo sono andate via via migliorando ed è stato disposto il trasferimento in ospedale a Desio in codice giallo.