Perde il controllo dell'auto e si ribalta

Drammatico incidente ad Agrate Brianza dove una donna ha perso il controllo dell'auto che guidava, ribaltandosi in un giardino

Il ribaltamento dell'auto

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 15 agosto, poco prima delle 19.30. Secondo quando appurato dai Vigili del Fuoco poi intervenuti sul posto, il veicolo stava viaggiando lungo via della Cascinetta quando, all'altezza del civico 28, e per cause ancora al vaglio degli inquirenti, la conducente ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato

Un volo tremendo dal momento che il mezzo ha sfondato la recinzione di un condominio, finendo dentro il giardino e arrestando la sua corsa contro un albero

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto, oltre ai mezzi dell'Aps di Vimercate, sono sopraggiunti anche i sanitari del 118 e le Forze dell'ordine. La conducente è stata portata in ospedale per accertamenti