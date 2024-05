Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un muro. Attimi di paura oggi, venerdì 31 maggio, in corso Libertà a Cesano Maderno, a pochi passi dal passaggio a livello ferroviario.

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro

Alle 14.30 un uomo di 54 anni residente a Cesano Maderno è finito fuori strada con l'auto su cui stava percorrendo il centralissimo corso Libertà ed è andato a sbattere contro il muro della palazzina all'angolo con via Solferino che fa da sede alla sezione cittadina dell'Anpi. L'auto è stata vista zigzagare in corso Libertà e poi attraversare i binari prima di schiantarsi contro il muro. Per fortuna, non sono state coinvolte altre vetture e nessuno dei passanti, fortunatamente, è rimasto ferito.

I soccorsi attivati in codice rosso

I soccorsi sono stati attivati in codice rosso, il più grave della scala dell'emergenza - urgenza. Sul posto l'automedica e l'ambulanza della Croce Bianca sezione di Cesano Maderno delegazione di Bovisio Masciago. Il personale del 118, dopo aver sedato l'uomo, l'ha trasportato a sirene spiegate all'ospedale di Desio. E' stato affidato agli operatori del canile, invece, il cane che era a bordo dell'auto con l'uomo, rimasto illeso durante lo schianto, a quanto è stato possibile appurare.

Allertati anche i Vigili del Fuoco. La Polizia Locale, intervenuta in corso Libertà con due pattuglie, ha disciplinato il traffico. In ospedale, sottoporrà l'automobilista ai test sul tasso alcolemico. Da accertare se prima mettersi al volante l'uomo avesse alzato troppo il gomito.