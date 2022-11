Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muretto

Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un muretto. E' di pochi minuti fa l'incidente accaduto all'uscita di Giussano-Erba della superstrada Valassina in direzione Lecco.

Si schianta contro un muretto

Il conducente di un'auto è finito fuori strada all'uscita della superstrada Valassina, in direzione di Giussano-Erba. L'incidente è accaduto intorno alle 15.10 per cause ancora da accertare. A bordo dell'utilitaria coinvolta nel sinistro c'erano due persone, un uomo di 70 anni e una donna di 63, che sono usciti dalla vettura autonomamente.

I soccorsi

Una volta dato l'allarme, i soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Carate Brianza insieme a due ambulanze, all'automedica e alla Polizia stradale per i rilievi. Le condizioni dei due feriti sono apparse meno gravi tanto che sono stati trasportati in ospedale in codice giallo per essere sottoposti agli accertamenti del caso.