Ha perso il controllo della propria auto e si è schiantato contro un'abitazione. E' accaduto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 luglio a Correzzana, lungo via Provinciale. Il conducente, un 23enne, è stato condotto in ospedale in codice giallo.

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro una casa

L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte e mezza. L'auto, una Mini, stava viaggiando in direzione di Besana, quando all'altezza di Villa Belpensiero al civico 92 della principale arteria del paese, è uscita di strada schiantandosi contro il muro e il cancello della casa. Nell'urto sono stati coinvolti anche i contatori elettrici del gas.

Vigili del fuoco sul posto

Sul posto si sono subito portate le squadre dei Vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza (autopompa da Carate e carro fiamma da Seregno) per mettere in sicurezza l'area e scongiurare ogni pericolo dovuto ai danni subiti dai contatori. In via Principale sono accorsi anche un'ambulanza e l'automedica: i sanitari, dopo aver prestato i primi soccorsi al giovane rimasto ferito, lo hanno trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni non sono gravi.

Indagano i Carabinieri

Presenti anche i Carabinieri della compagnia di Seregno per i rilievi di rito. A loro il compito di ricostruire l'accaduto e accertare le dinamiche che hanno portato al terribile schianto.