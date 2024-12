Perde il controllo dell'auto e si schianta

Violentissimo incidente nella serata di Natale a Cornate d'Adda dove un automobilista ha perso il controllo dell'auto, schiantandosi contro diversi ostacoli prima di riuscire a fermarsi

L'intervento

L'allarme, in codice rosso, è scattato poco dopo le 20.30 di mercoledì 25 dicembre a Cornate. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Monza e dai Vigili del fuoco, un'auto stava percorrendo via Mazzini quando, per cause in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell'auto, con la vettura che si è scontrata contro più ostacoli per poi terminare la sua corsa a lato strada.

Sul posto per soccorrere il ferito e per il ripristino delle condizioni di sicurezza, oltre a carabinieri e pompieri, sono arrivate anche un'ambulanza e un'automedica. Fortunatamente le condizioni del ferito sono migliorate grazie alle cure sul posto rispetto alle prime valutazioni e l'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Vimercate.