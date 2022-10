Perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro la rotonda, 77enne muore in ospedale

Ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro la rotonda di corso Isonzo a Seveso. Purtroppo, nonostante le manovre di rianimazione praticate prima dai Carabinieri e successivamente dai sanitari, per l'uomo, un 77enne residente in città, non c'è stato nulla da fare.

Perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro la rotonda

E' ancora in fase di ricostruzione l'esatta dinamica di quanto avvenuto questa mattina, sabato 1 ottobre 2022, poco prima dell'alba in corso Isonzo a Seveso. In base a quanto ricostruito finora parrebbe che un 77enne sevesino che stava percorrendo corso Isonzo a bordo di una Lancia Y abbia perso il controllo della vettura (da chiarire se per un malore o per altri motivi) e sia andato a impattare contro la rotatoria tra via Asiago e via Ortles.

Rianimato da Carabinieri e soccorritori

Una volta dato l'allarme sul posto si sono immediatamente precipitati i Carabinieri della Compagnia di Seregno, che hanno trovato il 77enne in arresto cardio-circolatorio all'interno dell'abitacolo. Seguendo le indicazioni del 118 i militari hanno iniziato a praticare le manovre di rianimazione, che in un primo momento hanno dato esito positivo, per poi affidare l'anziano ai sanitari di Avis Meda. Il 77enne purtroppo ha però avuto un nuovo arresto cardio-circolatorio e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo nuovamente.

Muore in ospedale

Trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, è deceduto poco dopo.