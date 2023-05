Perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro un albero: attimi di terrore a Carnate

Attimi di grande terrore a Carnate: un uomo di 53 anni ha perso il controllo della propria auto, è uscito dalla carreggiata ed è andato a sbattere frontalmente contro un albero. E' accaduto oggi pomeriggio, sabato 20 maggio, in via Galilei.

Perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro un albero

L'allarme è scattato poco dopo le 14.30. Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato dalla pioggia incessante, il conducente abbia perso il controllo della sua "Ford", che dunque ha sbandato ed è finita frontalmente contro un'auto. Per l'uomo, un 53enne, si è subito temuto il peggio viste anche le condizioni della vettura, la cui parte anteriore è andata distrutta nell'impatto contro l'arbusto.

Non è in pericolo di vita

Sul posto, in codice rosso, un'ambulanza e un'automedica, motivo per cui non si esclude che l'uomo possa anche avere accusato un malore alla guida. Dopo le prime urgenti cure sul posto, le sue condizioni sono apparse meno gravi del previsto. Trasportato in codice giallo verso l'ospedale di Vimercate, è stato preso in cura dal personale medico per gli accertamenti di rito. Fortunatamente, comunque, non è in pericolo di vita.