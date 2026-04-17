Perde il controllo dell’auto, investe un pedone e si schianta contro il muro

Ha perso il controllo dell’auto, ha travolto un pedone e poi ha terminato la corsa contro un muro.

L’incidente davanti al convento di Oreno

Momenti di paura nella mattinata di oggi, venerdì 17 aprile, a Oreno di Vimercate. L’incidente si è verificato attorno alle 10.30 lungo via Santa Caterina, proprio di fronte al convento dei Frati francescani.

Guasto ai freni di un’auto condotta da una donna

Secondo una prima ricostruzione, una donna alla guida di una Voklkswagen Polo, che stava viaggiano lungo via Santa Caterina, ha improvvisamente perso il controllo dell’auto. La conducente pare abbia poi riferito di un improvviso guasto ai freni.

Travolto un uomo di 68 anni, poi l’impatto contro il muro

Il veicolo ha sbandato e ha investito un pedone, un 68enne che in quel momento stava camminando lungo la via, proprio davanti al convento. Infine, l’auto ha terminato la sua corsa contro un muro.

Il pedone non è in pericolo di vita

Le condizioni del 68enne sono apparse in un primo momento molto serie. In pochi minuti sul posto sono giunte un’ambulanza di Avps in codice rosso, un’automedica, un mezzo dei Vigili del fuoco di Vimercate e la Polizia locale.

I sanitari hanno stabilizzato le condizioni del 68enne, trasferito poi all’ospedale di Vimercate in codice giallo. Non è in pericolo di vita. Illesa la conducente dell’auto. Nel frattempo agenti della Locale, Vigili del fuoco e passanti si sono adoperati per la rimozione della Polo, non più marciante.

La scena dell’incidente