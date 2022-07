Perde il controllo, l'auto "vola" su un albero

Sono impressionanti le immagini che arrivano da Besana in Brianza. Un'automobilista ha perso il controllo della sua auto e il mezzo è "volato" su un albero.

Pompieri al lavoro

E' successo ieri, martedì 12 luglio, in via Borromeo, nella frazione di Calò. Erano le 17 quando la quattro ruote, una Volkswagen Golf , è finita fuori strada, rimanendo sospesa in aria, con la parte anteriore distrutta contro un albero.

Sul posto l'ambulanza della Croce Bianca di Merate, attivata in codice rosso. Al lavoro anche gli agenti della Polizia locale e i Vigili del fuoco con l'autopompa da Seregno e Carate Brianza e il modulo in supporto da Lissone.

Illeso l'automobilista

Fortunatamente l'automobilista - 42 anni - è uscito illeso dall'abitacolo e l'ambulanza è ripartita vuota.