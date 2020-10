Perde il controllo, per poco non finisce contro le vetrate del supermercato

Perde il controllo, e per poco non finisce con l’auto contro le vetrate della Coop di Desio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Monza e Brianza e la Polizia Locale.

Incidente in via Borghetto, 59enne perde il controllo dell’auto

Erano le 14 di oggi quando al 118 è arrivata la chiamata per intervenire in via Borghetto a Desio. Giallo il codice con cui sono stati attivati i soccorsi. Una signora di 59 anni, alla guida, ha perso il controllo della sua auto, che è finita contro il cancello del supermercato Coop. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti Aps di Desio e Polizia Locale. La donna non è poi stata trasportata in ospedale. Da capire il motivo per cui la 59enne ha perso il controllo della vettura.