Perde il controllo sulla rotatoria e si ribalta con l'auto

Ennesimo incidente alla rotatoria di via Prealpi, nell'incrocio con via della Gibbina: automobilista perde il controllo e si ribalta con l'auto. Fortunatamente solo ferite lievi per il conducente.

L'incidente

Erano circa le 19 di giovedì 14 luglio, quando un'auto che transitava nei pressi della rotatoria davanti al centro commerciale, affrontando la curva che porta in via della Gibbina, verso il cimitero, ha perso il controllo e si è ribaltata. Un tipo di incidente che non è nuovo in quel punto; già diverse volte, infatti si sono verificati sinistri di quel genere con poche conseguenze per i passeggeri, ma importanti danni alle vetture.

I soccorsi

Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia locale di Giussano, insieme all'ambulanza e poco dopo i Vigili del fuoco. E' stato fatto immediatamente uscire dalla vettura il conducente, che per fortuna non ha riportato ferite gravi. Solo un taglio alla mano. E' stato portato in codice verde all'ospedale di Desio. L'auto completamente sotto sopra è stata quindi rimessa in carreggiata e poi portata via con il carroattrezzi.