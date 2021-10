Perdita d'acqua, arrivano i pompieri

Sovico

L'intervento ieri nel tardo pomeriggio in un appartamento gestito dall'Aler.

Intervento dei pompieri in un appartamento in piazza Frette a Sovico per una perdita d'acqua.

Perdita d'acqua

Ieri (venerdì 15 ottobre 2021), intorno alle 19, carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti nella centralissima piazza Frette a seguito della segnalazione di un allagamento nella palazzina comunale in gestione all'Aler (azienda per l'edilizia residenziale). Quando i pompieri sono arrivati sul posto hanno constatato che si trattava di una perdita d'acqua in un appartamento a seguito di lavori di rifacimento di un bagno.

L'intervento

A dare l'allarme è stato l'inquilino del piano di sotto che ha notato sul soffitto un'infiltrazione di acqua. Sul posto è arrivata anche la Polizia locale e il sindaco Barbara Magni, per capire la situazione. Allertata anche l'azienda per l'edilizia residenziale, che ha in gestione la palazzina di piazza Frette, l'Aler ha provveduto a inviare un tecnico che si è occupato di risolvere il problema della perdita d'acqua.