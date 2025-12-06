Perdita di gas a causa di un tubo rotto, intervenuti i Vigili del Fuoco. Il forte odore è stato avvertito oggi pomeriggio, sabato, da una pattuglia della Polizia Locale davanti a una palazzina disabilitata
Il forte odore di gas
Oggi pomeriggio, sabato 6 dicembre alle 14.30 circa, una pattuglia della Polizia Locale di Limbiate che transitava sulla via Montegrappa (quartiere Mombello) avvertiva un forte odore di gas in tutta l’area. Gli agenti si fermavano per capire se c’era qualche perdita importante nella zona e si accorgevano che proveniva da un’area esterna di una palazzina disabitata.
La Polizia locale ha chiamato i soccorsi
Subito gli agenti contattavano la Centrale Operativa che allertava i Vigili del Fuoco i quali, giunti sul posto, tamponavano la fuoriuscita di gas e chiedevano l’intervento dei tecnici di Retepiù per il ripristino di una falla in un tubo.
La rottura del tubo
Si riusciva a contattare anche il proprietario dell’area che giunto sul posto riferiva che probabilmente la rottura del tubo sarebbe stata causata inavvertitamente da lavori di bonifica dell’area.