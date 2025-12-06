intervento

Perdita di gas a causa di un tubo rotto, intervenuti i Vigili del Fuoco

Il forte odore è stato avvertito oggi pomeriggio, sabato, da una pattuglia della Polizia Locale  davanti a una palazzina disabilitata

Perdita di gas a causa di un tubo rotto, intervenuti i Vigili del Fuoco

06/12/2025 alle 19:09

Perdita di gas a causa di un tubo rotto, intervenuti i Vigili del Fuoco. Il forte odore è stato avvertito oggi pomeriggio, sabato, da una pattuglia della Polizia Locale  davanti a una palazzina disabilitata

Il forte odore di gas

Oggi pomeriggio, sabato 6 dicembre  alle  14.30 circa, una pattuglia della Polizia Locale di Limbiate che transitava sulla via Montegrappa (quartiere Mombello) avvertiva un forte odore di gas in tutta l’area. Gli agenti si fermavano per capire se c’era qualche perdita importante nella zona e si accorgevano che  proveniva da un’area esterna di una palazzina disabitata.

La Polizia locale ha chiamato i soccorsi

Subito gli agenti contattavano la Centrale Operativa che allertava i Vigili del Fuoco i quali, giunti sul posto,   tamponavano la fuoriuscita di gas e chiedevano l’intervento dei tecnici di Retepiù per il ripristino di una falla in un tubo.

La rottura del tubo

Si riusciva a contattare anche il proprietario dell’area che giunto sul posto riferiva che probabilmente la rottura del tubo sarebbe stata causata inavvertitamente da lavori di bonifica  dell’area.

 

Tu cosa ne pensi?