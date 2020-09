Perdita di gas: quattro famiglie evacuate a Veduggio

Quattro famiglie evacuate dai loro appartamenti di via Concordia a Veduggio per una fuga di gas. A causarla, il malfunzionamento di un’auto alimentata a gpl posteggiata nei pressi della palazzina.

Quattro famiglie evacuate

E’ successo alle 4 di oggi, giovedì 3 settembre, all’incrocio tra le vie Concordia e Magenta. Per il forte odore di gas è stato chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, giunti a Veduggio con l’autopompa da Seregno e Carate, il carro ventilazione di Seregno. Al lavoro anche l’azienda del gas, Enel e Carabinieri.

Dai rilievi effettuati dai pompieri è emerso che la causa del forte odore era una perdita dal serbatoio di un’autovettura alimentata a gpl, parcheggiata nei pressi del condominio.

In via precauzionale sono state evacuate quattro famiglie che in mattinata hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni.