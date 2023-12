Perseguita la ex compagna e si fa trovare sotto casa con il cugino: 67enne in manette

Ha ignorato ancora una volta il divieto di avvicinamento che gli imponeva di stare lontano dalla sua ex, dopo mesi di persecuzioni che lo hanno portato più volte sotto casa della donna, in un’occasione anche armato.

Quando i carabinieri si sono trovati davanti a M.C., 67enne metalmeccanico di origini siciliane, in un bar a meno di 100 metri dalla casa dell’ex compagna, a Villasanta, lo hanno arrestato per “violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare".

L'uomo era già stato raggiunto dal divieto di avvicinamento alla ex

L’uomo infatti era già stato raggiunto da divieto di avvicinamento emesso dal gip nel mese di ottobre. La sua escalation di comportamenti molesti era arrivata al culmine quanto si era presentato sotto casa della sua ex compagna convivente, con un coltello e un corredo di seghetti, lame, punte d’acciaio e altri oggetti pericolosi nel bagagliaio della macchina.

Tra indagato e vittima c’era stato un precedente legame, che li aveva portati a vivere insieme, durato fino alla scorsa estate. L’uomo, secondo le accuse, aveva cominciato a perseguitare la ex con messaggi e appostamenti sotto casa, alcuni dei quali sono stati interrotti dai carabinieri.

Alcuni mesi fa si era fatto trovare ai citofoni di casa della donna armato di coltello

In un frangente, per esempio, si era fatto trovare ai citofoni di casa della donna completamente ubriaco, in un altro, accaduto a settembre, era arrivato invece armato di coltello e con un piccolo arsenale di armi da taglio in auto. Nel pomeriggio del 30 dicembre, infine, si è fatto trovare nuovamente nei pressi di casa della donna, assieme al cugino.

Il tribunale ha convalidato l’arresto, ha disposto l’ulteriore divieto di dimora nel comune di Villasanta, e ha allungato” la distanza di sicurezza dalla donna da 100 a 500 metri.