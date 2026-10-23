Perseguitava la ex fidanzata: arrestato a Besana un 38enne

Aggiungi Prima Monza alle tue fonti preferite

Aveva trasformato la vita dell’ex fidanzata in un vero e proprio incubo, fatto di continue telefonate e messaggi minatori. La spirale di violenza psicologica è stata però interrotta nella mattinata di ieri, giovedì 22 ottobre 2026, quando i Carabinieri della Stazione di Gorgonzola hanno arrestato in flagranza differita un 38enne italiano con l’accusa di stalking.

Una continua persecuzione

L’accusa nei suoi confronti è di atti persecutori ai danni della ex fidanzata di 27 anni. Il provvedimento è scattato in seguito alla decisione della giovane, disperata, di andare in caserma e raccontare quello che le stava accadendo.

Sulla base degli elementi di prova raccolti e della gravità dei fatti esposti, i militari sono intervenuti rapidamente, rintracciando a Besana in Brianza (Monza e Brianza) il 38enne che, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di San Vittore di Milano, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.