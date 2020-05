Perseguitava la sua ex, arrestato

Non lasciava in pace la sua ex; era arrivato addirittura a riprenderla con lo smartphone quando usciva di casa. E’ stato arrestato dai carabinieri di Besana in Brianza per atti persecutori. Si tratta di un 62enne di Biassono.

Perseguitava la sua ex

L’uomo è stato sorpreso alle 7 di mattina, nei pressi dell’abitazione della sua ex compagna. Questo nonostante nei confronti del 62enne pendesse il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna.

Lei, una besanese, nei giorni scorsi aveva segnalato ai carabinieri la frequente presenza dell’ex introno alla sua casa. L’aveva anche visto intento a videoriprenderla mentre usciva.

I militari, dopo essersi appostati, hanno colto sul fatto il 62enne. Sono così scattate le manette.

Condotto virtualmente in video conferenza dinanzi al Tribunale di Monza, all’uomo è stata applicata la misura cautelare del divieto di ritorno nel comune di Besana e di avvicinamento a qualsiasi luogo frequentato dalla donna.