Un personal trainer di 44 anni, residente a Mezzago e già noto alle Forze dell”ordine è stato denunciato perché ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e di utilzzo o somministrazione di sostanze dopanti.

Personal trainer denunciato per ricettazione e uso di sostanze dopanti

Nel dettaglo il controllo da parte dei Carabinieri della Stazione di Bellusco, con il supporto del N.A.S. di Milano e del Nucleo Cinofili di Orio al Serio è scattato martedì scorso, 11 novembre 2025. Il servizio di controllo straordinario ha interessato alcune strutture sportive di Busnago, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni illeciti in ambito sportivo.

Nel corso delle ispezioni, all’interno di una palestra del territorio, i militari, come detto, hanno deferito in stato di libertà un personal trainer 44enne, residente a Mezzago, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e di utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

L’uomo è stato trovato in possesso di numerosi blister e fiale contenenti farmaci, anabolizzanti e sostanze dopanti di origine estera, introdotte illegalmente nel territorio nazionale, tutto materiale sottoposto a sequestro.

L’intervento dell’unità cinofila ha inoltre permesso di rinvenire, all’interno di una borsa custodita nello spogliatoio, circa 3,5 grammi di cocaina, circostanza che ha determinato la segnalazione del medesimo soggetto alla Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente.

Il Comando Provinciale Carabinieri Monza Brianza precisa che la persona indagata è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.