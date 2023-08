Un incidente avvenuto intorno alle 9 di questa mattina, mercoledì 2 agosto, sta mandando letteralmente in tilt la circolazione a Giussano.

Pesanti code a Giussano per un incidente

Il sinistro, che in base a quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU), ha coinvolto due vetture, si è verificato in via per Novedrate. Secondo quanto è stato possibile ricostruire le due auto si sarebbero scontrate frontalmente sul ponte di via Viganò. Due le persone soccorse dai volontari del 118, giunti sul posto con due ambulanze e un'automedica: si tratta di un uomo di 58 anni e di una donna di 46. Entrambi, riferisce AREU sul proprio sito, non avrebbero riportato serie conseguenze.

Sono invece pesanti le ripercussioni sul traffico cittadino: la circolazione è praticamente bloccata con lunghe code e, nei pressi dell'incidente, il traffico viene deviato per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi. Inoltre sull'arteria sono presenti anche alcuni cantieri stradali che ovviamente vanno ad aumentare i rallentamenti.

Sul posto sono presenti anche i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Giussano, impegnati nei rilievi del caso.