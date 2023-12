Tragedia nella giornata di ieri, mercoledì 29 novembre. Un uomo di 65 anni residente a Limbiate, Elio Giuseppe Morandin, è stato trovato senza vita dai Vigili del fuoco di Treviglio nelle acque del laghetto di Cascina Cesarina a Cassano d'Adda. L'uomo giaceva privo di vita in neanche un metro di profondità. La prima ipotesi è che abbia avuto un malore.

Pescatore di Limbiate trovato morto in acqua a Cassano d'Adda

Stando ad una prima ricostruzione sarebbe stato il titolare della struttura a un certo punto a notare solo l'attrezzatura del 65enne ma non il pescatore. Senza attendere un attimo ha quindi allertato il numero di emergenza 112.

Sul posto, intorno alle 12.30, sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Pioltello, un'automedica, un'ambulanza oltrei ai Vigili del Fuoco di Treviglio, che hanno trovato il cadavere in acqua (a circa un metro di profondità) poco dopo. Per il 65enne purtroppo non c'era nulla da fare.

La prima ipotesi è che possa avere avuto un malore mentre stava pescando e che proprio il malore sia stato la causa della sua caduta in acqua. Sono in corso ulteriori accertamenti.