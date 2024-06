Pesta a sangue il padre 90enne con un bastone, arrestato

I carabinieri lo hanno trovato seduto a terra in casa, con la testa coperta di sangue. Poco più in là un bastone spezzato. Una scena terribile, epilogo di un pestaggio dei confronti di un uomo di 90 anni per il quale è stato arrestato il figlio 53enne, già noto alle Forze dell’ordine.

L'allarme lanciato da una vicina

E' accaduto nei giorni scorsi a Cornate d'Adda. L’intervento di una pattuglia dei Carabinieri di Agrate, della Compagnia di Vimercate, è stato effettuato poco dopo le 21:30 quando al 112 è giunta una segnalazione da parte di una donna, la quale riferiva di sentire grida di aiuto provenienti da un’abitazione vicina.

Le richieste di aiuto del 90enne

La Centrale Operativa ha inviato immediatamente sul posto una pattuglia. I militari, ancor prima di raggiungere l’appartamento, hanno sentito distintamente dall’esterno alcune gravi minacce urlate da un uomo e un’altra voce maschile più flebile invocare aiuto.

L'anziano trovato a terra con il capo insanguinato

Una volta riusciti ad accedere nell’abitazione, nonostante l’iniziale opposizione dell’uomo, i carabinieri hanno trovato, in un contesto di disordine chiaramente indicativo di una precedente lite, un uomo più anziano seduto a terra in atteggiamento remissivo, con il capo insanguinato e altre vistose tracce di violenza subita sul resto del corpo.

Un contesto di ripetute vessazioni e violenze

Il 53enne ha provato a giustificarsi sostenendo che l'uomo a terra, il padre 90enne, fosse caduto da solo procurandosi le ferite. Una versione, già apparsa del tutto inverosimile all’evidenza dei fatti, poi ampiamente sconfessata dai successivi accertamenti. Grazie alle

dichiarazioni del 90enne, nel frattempo messo in sicurezza, è emerso definitamente il contesto di abituali violenze e vessazioni in cui l’episodio era maturato.

L'anziano trasportato in ospedale

A seguito di intervento del personale del 118, dopo le prime cure effettuate sul posto, il 90enne è stato trasportato presso l’Ospedale di Vimercate dove è stato dapprima ricoverato in prognosi riservata e successivamente valutato fuori pericolo.

Sequestrato il bastone insanguinato

All’interno dell’abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un bastone spezzato e macchiato di sangue. Quasi certamente l'arma utilizzata dal 53enne per colpire il padre.

Il figlio in carcere

L’aggressore, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, è stato trasferito nel carcere cittadino. Il Giudice per le indagini preliminari, nel convalidare l’arresto, ha applicato a carico del presunto autore la misura cautelare in carcere.