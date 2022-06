Pestato a sangue da due connazionali per 700 euro. Ashraf Imran, pakistano residente a Busnago, è stato aggredito e rapinato a Trezzano Rosa.

Prima gli hanno intimato di consegnarli tutti i soldi. Quindi, dopo il suo rifiuto, l’hanno picchiato barbaramente, rapinandolo. E’ successo martedì pomeriggio a Trezzano Rosa, dove il busnaghese di origine pakistana Ashraf Imran è stato vittima di un violento pestaggio da parte di due connazionali.

"Avevo appena prelevato 700 euro a Busnago e li stavo portando in bicicletta in uno sportello per inviare denaro all’estero, a Trezzano Rosa - spiega Ashraf, che sul volto porta ancora i segni del violento pestaggio subìto - Volevo spedirli come sempre alla mia famiglia in Pakistan. A causa del gran caldo, e di alcuni problemi di cuore che non mi permettono di effettuare sforzi eccessivi, tuttavia, mi sono fermato un po’ a prendere fiato in via 1 Maggio, nella zona industriale di Trezzano Rosa. I soldi erano per mia mamma che purtroppo si trova in ospedale".