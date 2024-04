Pestato dal branco fuori dalla discoteca: in ospedale 20enne di Bellusco. E' successo a Osnago nella notte tra sabato e domenica: il ragazzo è in condizione serie.

Prima la lite, poi il regolamento di conti

Un regolamento di conti dopo una discussione in discoteca, costato caro a un ventenne di Bellusco ricoverato in condizioni gravi all’ospedale di Merate.

L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Osnago, intorno alle 4 nell’area commerciale delle Marasche, a pochi passi dal Mc Donald’s.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire, il ragazzo di Bellusco si trovava in compagnia di due amici amici nella discoteca Tsunami, a poche centinaia di metri dal luogo dove si è consumata l’aggressione. Tra il suo gruppo e quello composto da quattro ragazzi di origini magrebina residenti fuori territorio sarebbe nata una discussione, forse per uno sguardo di troppo o per un fraintendimento.

Inermi gli amici

Il gruppo rivale li avrebbe però seguiti e nel parcheggio del centro commerciale in quattro contro uno si sarebbero accaniti sul ventenne, gettandolo a terra e riempiendolo di calci e pugni, arrivando persino a colpirlo con la bottiglia di vetro di una bevanda alcolica e a sfregiarlo così al volto.

Gli amici del ragazzo, impotenti davanti a tanta violenza, avrebbero però immediatamente chiamato i soccorsi, giunti sul posto in codice rosso con un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e l’automedica. Le condizioni del ventenne si sono rivelate gravi ma fortunatamente meno del previsto e il ragazzo è stato immediatamente trasferito all’ospedale di Merate, dov’è ricoverato in Chirurgia in attesa di un intervento.

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì e disponibile su tutte le piattaforme digitali.