Oltre duecento firme per chiedere il medico di famiglia

Al Ceredo petizione con oltre 250 firme per chiedere il medico di famiglia. E’ l’iniziativa promossa dal Comitato di quartiere al mercato rionale e nei negozi della zona, dopo la chiusura di due studi medici nel vicino quartiere di Santa Valeria.

Successo per la petizione che, in poche settimane, ha raccolto per la precisione 254 firme: i residenti chiedono un medico di famiglia nel quartiere Ceredo. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato di quartiere dall’inizio del mese e le firme sono state inviate lunedì scorso al direttore sanitario di Ats, Corrado Guzzon, e per conoscenza al sindaco Alberto Rossi.

L’iniziativa del Comitato di quartiere

Primi firmatari dell’iniziativa del Comitato Francesco Mandarano, Marco Brambilla e Gabriella Rampon. L’istanza all’Azienda di tutela della salute con sede a Monza muove dalla recente chiusura di due ambulatori in zona Santa Valeria, che si sono trasferiti al confine con Cesano. “Nel quartiere la percentuale di popolazione anziana è alta” spiegano i promotori, che sperano nell’assegnazione “in tempi brevi” di almeno un medico di famiglia al servizio del quartiere.

Le battaglie del Comitato al Ceredo

Ormai da anni il Comitato di quartiere al Ceredo si fa portavoce delle istanze del quartiere, in particolare la richiesta di una farmacia aperta nel febbraio 2019 (in via Cadore) dopo un’attesa di oltre trent’anni. Un altro fronte aperto con il Comune è la contestata soppressione del mercato rionale del martedì, che il prossimo anno verrà sostituito da quello in via Piave a Santa Valeria (il mercoledì).

